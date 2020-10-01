تراند اليوم : ملكة جمال .. الظهور الاول لابنة الموزة ” شيرين رضا ” من عمرو دياب – اتفرج

نشرت نور عمرو دياب صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام حيث خطفت الأنظار إليها بإطلالتها الجذابة.

وظهرت نور مرتدية ملابس أنيقة للغاية حيث كانت عبارة عن بلوز “نبيتى” غامق وبنطلون أسود وهو ما لفت انتباه متابعيها إليها.

وتلقت نور عددا من التعليقات الإيجابية على الصور، حيث قال متابع “صور جميلة وانتى اجمل”، وقال آخر “محتشمة بعكس شقيقاتها اللى بيلبسوا مفتوح على طول”.

Advertisements

نور هي ابنة الفنان عمرو دياب من زوجته الفنانة شيرين رضا، وتحرص على الابتعاد عن الأضواء، خاصة أنها تعيش خارج مصر.

يشار إلى أن آخر أعمال المطرب عمرو دياب أغنية “يا بلدنا يا حلوة” والتى حققت نجاحا كبيرا عن طرحها عبر قناته على موقع يوتيوب.