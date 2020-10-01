- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المغربية جيهان خليل، لجلسة تصوير جديد فاجأت بها جمهورها، خاصة أنها ظهرت باستايل صيني من خلال ملابسهم الخاصة وطريقة الماكياج وتسريحة الشعر.
ونشرت جيهان، الفوتوسيشن عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي واستطاع أن ينال إعجاب الكثير من متابعيها.
جيهان خليل
جيهان خليل
جيهان خليل
جيهان خليل
وتنتظر جيهان، عرض فيلم "يوم 13"، الذي يشارك فيه كل من الفنانة دينا الشربين يوأحمد داوود ومحمود عبد المغني وجومانا مراد ونهال عنبر ونهى عابدين.
وشاركت جيهان خليل، مؤخراً في فيلم "صندوق الدنيا"، وضم عددًا من النجوم أبرزهم الفنانة رانيا يوسف وخالد الصاوي وباسم سمرة وأحمد كمال ومروة الأزلي.
كانت هذه تفاصيل خبر آخر التقاليع.. شاهد جيهان خليل تفاجئ جمهورها بجلسة تصوير على الطريقة الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.