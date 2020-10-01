فن ومشاهير

ياسمين الخطيب تحتفل بعيد ميلاد والدتها.. وتغازلها: مهلبية

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رنا صلاح الدين - احتفلت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب بعيد ميلاد والدتها، ونشرت صورة لها كشفت عن جمالها.

الإعلامية المصرية أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قالت فيه: " النهارده عيد ميلاد المهلبية.. مامي".

04d05ad0dc.jpgوالدة ياسمين الخطيب

وكانت ياسمين الخطيب قد دعمت المحجبات، بعد موجة الهجوم عليهن مؤخرا، ومنع بعض إدارات الشواطئ والنوادي نزولهن إلى المياه بسبب ارتداء المايوه الشرعي، أو ما يسمى "البوركيني".

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ياسمين نشرت صورة لوالدتها في حمام السباحة، وهي ترتدي "البوركيني"، وذلك على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

الإعلامية المصرية تغزلت في والدتها، بقولها: "هو فيه بوركيني حلو كده!.. مامي.. ملكة المربات".

55bd3c9abc.jpgوالدة ياسمين الخطيب

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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