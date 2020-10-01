ياسمين الخطيب تحتفل بعيد ميلاد والدتها.. وتغازلها: مهلبية

رنا صلاح الدين - احتفلت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب بعيد ميلاد والدتها، ونشرت صورة لها كشفت عن جمالها.

الإعلامية المصرية أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قالت فيه: " النهارده عيد ميلاد المهلبية.. مامي".

والدة ياسمين الخطيب

وكانت ياسمين الخطيب قد دعمت المحجبات، بعد موجة الهجوم عليهن مؤخرا، ومنع بعض إدارات الشواطئ والنوادي نزولهن إلى المياه بسبب ارتداء المايوه الشرعي، أو ما يسمى "البوركيني".

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ياسمين نشرت صورة لوالدتها في حمام السباحة، وهي ترتدي "البوركيني"، وذلك على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

الإعلامية المصرية تغزلت في والدتها، بقولها: "هو فيه بوركيني حلو كده!.. مامي.. ملكة المربات".

والدة ياسمين الخطيب