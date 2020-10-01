بالصور.. أحمد السقا يدعم حماه في افتتاح فرع جديد له بحضور ليلى علوي وإلهام شاهين

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رنا صلاح الدين - حرص الفنان المصري أحمد السقا على دعم حماه مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، بحضور حفل افتتاح فرع جديد له في "مدينتي".
وقد شهد الحفل حضور عدد من نجمات الفن، الاتي يتعاملن دائما مع مصفف الشعر محمد الصغير، ومن بينهن الفنانة ليلى علوي، والفنانة إلهام شاهين.
احمد السقا وحماه
ومصفف الشعر محمد الصغير هو والد زوجة الفنان أحمد السقا، الإعلامية مها الصغير.
ومن ناحية أخرى، يحل الفنان أحمد السقا اليوم الخميس ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم"، على أن تستكمل الحلقة غدا الجمعة، وذلك الساعة التاسعة مساء.
احمد السقا وحماه
ومن المقرر أن يتحدث السقا خلال تواجده بالبرنامج عن كواليس أعماله الفنية وعلاقته بزملائه الفنانين وبالأخص النجم محمد هنيدي التي تربطه به علاقة صداقة قوية.
احمد السقا وحماه
ويروي أيضًا تفاصيل فيلمه الجديد "العنكبوت"، الذي انتهى من تصويره ويشاركه فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، إضافة إلى مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، الذي يجمعه بالفنان أمير كرارة ومن المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.
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