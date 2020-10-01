تعليق رومانسي من منى زكي على تهنئة زوجها أحمد حلمي بفيلمها الجديد

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رنا صلاح الدين - حرص النجم المصري أحمد حلمي، على تهنئة زوجته النجمة منى زكي على فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، والذي نشرت البوستر الرسمي له، وظهرت فيه منى مكتوفة الأيدي والدماء على وجهها.
حلمي نشر الأفيش على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليه قائلًا:" بالنجاح والتوفيق وانا ليا كلام تاني مع اللي كتفك كده ".
منى زكي واحمد حلمي
منى أعادت نشر تهنئة زوجها، على خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام"، وردت بتعليق رومانسي، حيث قالت: "أنت كل شيء بالنسبة لي".
منى زكي واحمد حلمي
وتدور أحداث الفيلم حول امرأة حامل تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها.
يشارك في بطولة "الصندوق الأسود" كل من الفنانة منى زكي، ومحمد فراج، وشريف سلامة، وأسماء جلال، ومصطفى خاطر، وأخرون، وهو من تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل.
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