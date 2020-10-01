هل أصيب عمر كمال بفيروس "كورونا"؟

رنا صلاح الدين - ترددت أنباء مؤخرا عن إصابة مطرب المهرجانات عمر كمال بفيروس كورونا المستجد.

كمال خرج عن صمته لينفي صحة هذه الأنباء، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" تقديم وائل الإبراشي على القناة الأولى المصرية، حيث قال إنه جالس في منزله ويسمع كلاما غريبا عنه، مؤكدا أنه لم يصب بالفيروس كما تردد.

كما أكد أنه لم يذهب لإجراء التحليل كما قال البعض، لافتا إلى أنه عندما كان في دبي منذ فترة أجرى التحليل قبل عودته إلى مصر ولم يكن مصابا، ثم انشغل في تصوير إعلان لإحدى الشركات وتنقل بين الساحل الشمالي وشرم الشيخ.

وأما عما قيل أنه يحاول إخفاء الأمر من أجل السفر إلى لبنان لإحياء حفل هناك، نفى ذلك تماما، مشيرا إلى أنه ذهب الأسبوع الماضي إلى المستشفى بسبب الإرهاق من كثرة السفر، والطبيب طمأنه على صحته وطلب منه أن يستريح قليلا.

مطرب المهرجانات شدد على أنه إذا أصيب بفيروس كورونا، فأنه لن يذهب ليحيي حفلات وينقل العدوى لغيره.