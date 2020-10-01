بعد تعرضها للهجوم.. ريم البارودي تكشف سر "اعوجاج" فمها: "عيب خلقي"

رنا صلاح الدين - خرجت الفنانة ريم البارودي، عن صمتها لترد على اتهام البعض لها بـ"الدلع" بسبب "اعوجاج" فمها، الذي يلاحظه الكثير من الجمهور ويتهمها دائمًا بأنها "بتدلع".

وقالت ريم، خلال لقائها في برنامج "من مصر" تقديم عمرو خليل وريهام إبراهيم، المذاع عبر قناة cbc، إن ما يتردد غير صحيحًا وأن لديها عيب خلقي في فمها وهو ما يجعل الجمهور يتهمها بـ"الدلع".

على جانب آخر قالت البارودي إنها كانت تعاني من السمنة في فترة ما، مضيفة:"كنت تخينة جدًا، ومكنتش بزعل لأن مفيش حاجة تعيبنى.. بالعكس بحب الناس وبقول للناس أنا كنت تخينة وخسيت وأنا أخدت قرار إني لازم أبقى شكل تانى".

وكانت قد أكدت ريم البارودي أنها قررت أن تلتزم الصمت تجاه مشاكلها الشخصية، حيث أنها تريد أن تصبح حياتها الشخصية خط أحمر، وأن تكون بعيدة عن الاضواء.

وأضافت أنها لا تمانع أن تعمل مع الأشخاص الذين اختلفت معهم لو كان لها مصلحة من المشاركة في العمل معهم، وذلك من منطلق أن "المصالح بتتصالح".