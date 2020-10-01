أول تعليق لحياة الدرديري على أنباء انتحارها بصبغة شعر: نفسي أعرف لونها إيه

رنا صلاح الدين - ترددت أنباء مؤخرا عن محاولة الإعلامية المصرية حياة الدرديري، زوجة الإعلامى توفيق عكاشة، الانتحار عن طريق تناولها صبغة شعر، ونقلها إلى أحد المستشفيات في الإسكندرية.

حياة الدرديري خرجت عن صمتها لتنفي صحة هذه الأنباء تماما، مؤكدة أنها بحالة صحية جيدة، حيث قالت: "أنا زى الفل وقعدة مع أصحابى".

الإعلامية المصرية سخرت من شائعة تناولها صبغة شعر في محاولة للانتحار، بقولها: "نفسى أعرف لون الصبغة إيه .. إذ كان أنا مش بطيق ريحتها هشربها إزاى".وأكدت أن شخصيتها بعيدة تماما عن كونها تقدم على الانتحار، لافتة إلى أنها تناولت وجبة سمك فاسدة، فشعرت بعدها بآلام في البطن، وهو ما استدعى نقلها إلى أحد مركز السموم لإجراء غسيل معدة، مؤكدة أنها الآن تمارس حياتها بشكل طبيعى.