مايا دياب تتعاون مع أطباء أجانب لعلاج مصابي انفجار بيروت

تستكمل النجمة اللبنانية مايا دياب مهماتها الفنية والإنسانية لدعم متضرري انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020، مخلفا العديد من الضحايا والإصابات والدمار.



وتواصلت سفيرة لبنان في تشيلي جومانا خداج، مع دياب عارضة معها مبادرة طبية تتضّمن تعاون بين أطباء جراحين من تشيلي وطبيب إسباني سيشكلون معاً فريق عمل موّحد، مع دكتور الجراحة فادي الهاشم والدكتور أنيس مراد لعلاج ضحايا الانفجار.

وأبدت مايا اعتزازها وفخرها بالفريق الطبي في لبنان، واعتبرت أنه الأكثر احترافاً وتمرساً بالطب.

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وقالت: "بالوقت نفسه هذا لا يمنع بأن يكون هناك رؤية مختلفة لأطباء أجانب لخدمة المتضررين ومعالجة ما تسبّبت به كارثة بيروت".

تجدر الإشارة إلى أنّ الفريق الطبي الذي وصل منذ أيام من تشيلي إلى بيروت التقى مايا دياب وواصل البحث لمتابعة ومعالجة المتضررين من مختلف الأعمار من جرّاء الانفجار بصورة مجانيّة.

وكانت مايا دياب أطلقت حملتها الإنسانية لترميم وجوه الأطفال المصابين بالانفجار في مبادرة منها لإعادة رسم البسمة على وجوههم من جديد، وبعد بعد حفلها الفني أونلاين لجمع التبرعات للمتضررين من الانفجار.