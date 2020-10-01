شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الكشف عن تمثال هارى بوتر فى ساحة ليستر ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم الكشف عن تمثال لهارى بوتر فى ساحة ليستر ببريطانيا، اليوم، لينضم إلى مجموعة شهيرة من شخصيات الأفلام الخالدة خلال الـ100 عام الماضية فى موطن السينما فى لندن، وهو تمثال برونزى صبى الساحر على عصاه Nimbus 2000، وهو يطير فى الهواء، ويصادف العام المقبل الذكرى السنوية العشرين لهذا الفيلم، الذى كان عرضه العالمى الأول في عام 2001 فىى ليستر سكوير.



أطفال يشاهدون التمثال

وقالت سارة روبرتس البالغة من العمر 10 أعوام: "أنا أحب هاري بوتر وكنت ألتقط الصور وأنا أتظاهر بأداء لعبة كويدتش مع التمثال طوال الصباح، إنه لأمر رائع أن يكون لدينا جاذبية خارجية جديدة في لندن لا يزال بإمكاننا الاستمتاع بها".



الأطفال يقلدون هارى بوتر

بينما قال يوسف إبراهيم ، 30 عامًا: "نشأت مع هاري بوتر ، وكانت الكتب والأفلام والعروض المسرحية الآن جزءًا مهمًا حقًا من حياتى، وأعتقد أن هذا هو الحال بالنسبة لكثير من جيلى، إنه لأمر رائع أن نرى هذا وقد خلد فى تمثال الآن، خاصة فى ساحة ليستر حيث عُرضت الأفلام لأول مرة".

Advertisements



التمثال

وقال روس مورجان، الرئيس التنفيذى لمنظمة "وسط لندن" للأعمال "يمثل هاري بوتر أهمية بالغة فى الأدب والمسرح وبالطبع فى السينما".



الكشف عن التمثال

وأضاف "نعرف أن هناك محبين لهارى بوتر من كل الفئات العمرية ونتطلع للترحيب بهم في وست إند وساحة ليستر".



سيلفى طفل ووالدته مع تمثال هارى بوتر

وينضم بوتر إلى شخصيات أيقونية أخرى من الأفلام مثل لوريل وهاردي وماري بوبينز ومستر بين وبادينجتون ليكون جزءا من معرض "مشاهد في الساحة" السينمائي في ساحة ليستر.