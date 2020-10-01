شكرا لقرائتكم خبر عن إيستوود وسكورسيزى يحذر من تأثير كورونا على مستقبل السينما الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم مخرجو الأفلام جيمس كاميرون وكلينت إيستوود ومارتن سكورسيزى الحائزون على جائزة الأوسكار إلى أصحاب دور العرض السينمائى فى المطالبة بدعم مالى، قائلين إنهم قلقون على مستقبل القطاع.

وأكد المخرجون الثلاثة أمس الأربعاء في رسالة إلى زعماء مجلسى الشيوخ والنواب الأمريكيين أن جائحة فيروس كورونا وجهت ضربة قاسية لدور العرض السينمائى والتى "قد لا تنجو من تأثير الجائحة" إذا لم تحصل على تمويل.

وقع على الرسالة أكثر من 70 مخرجا ومنتجا إضافة إلى الجمعية الوطنية لأصحاب دور العرض ونقابة المخرجين الأمريكيين وجمعية الأفلام.

وأجبرت الجائحة دور العرض السنيمائى على إغلاق أبوابها في منتصف مارس. وعاودت سلاسل كبيرة مثل إيه.إم.سى إنترتينمنت وريجال سينيمز التابعة لسينورلد فتح دور العرض التى تديرها فى مدن أمريكية كثيرة، مع استقبال أعداد أقل مما يمكنها استيعابه، لكن ليس فى مدينتى لوس انجليس ونيويورك وهما سوقان كبيران.

وقالت الرسالة إن 69% من الشركات التى تدير دور عرض صغيرة ومتوسطة ستضطر إلى طلب إعلان إفلاسها أو الإغلاق بصورة نهائية إذا لم تكن المساعدة قادمة.

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كما تقول الرسالة إن "دور العرض قطاع أساسى يمثل أفضل ما يمكن للموهبة والإبداع الأمريكيين تقديمه. لكننا الآن نخشى على مستقبلها".

وطلبوا من الكونجرس إعادة توجيه الأموال التي لم تُنفق من حزمة مساعدات جرى تمريرها في وقت سابق من العام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا أو سن تشريعات جديدة لمساعدة دور العرض السينمائي في تجاوز الجائحة.