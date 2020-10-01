شكرا لقرائتكم خبر عن كريسى تيجان تفقد مولودها بعد نقلها للمستشفى بسبب النزيف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدت النجمة العالمية كريسى تيجان مولودها الثالث إثر تعرضها لنزيف شديد لم يستطع الأطباء السيطرة عليه، ونشرت مجموعة صور وهى تبكى مع زوجها النجم العالمى جون ليجند، كما وجهت رسالة مؤثرة لمولودها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".



كريسى تيجان

وكتبت "نشعر بالصدمة وفى هذا النوع من الألم العميق الذى تسمع عنه فقط، نوع الألم الذى لم نشعر به من قبل. لم نتمكن أبدًا من وقف النزيف وإعطاء طفلنا السوائل التى يحتاجها، على الرغم من أكياس وأكياس نقل الدم. لم يكن ذلك كافيا".



; كريسى في المستشفي

وتابعت "لا نقرر أبدًا أسماء أطفالنا حتى آخر لحظة ممكنة بعد ولادتهم، قبل مغادرة المستشفى مباشرة. لكننا، لسبب ما، بدأنا في استدعاء هذا الرجل الصغير في بطني جاك. لذلك سيكون دائما جاك بالنسبة لنا. عمل جاك بجد ليكون جزءًا من عائلتنا الصغيرة، وسيظل كذلك إلى الأبد".

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كريسى تيجان (2)



كريسى تيجان (3)

وأضافت "إلى جاك - أنا آسفة جدًا لأن اللحظات القليلة الأولى من حياتك قد قوبلت بالعديد من التعقيدات، بحيث لم نتمكن من منحك المنزل الذى تحتاجه للبقاء على قيد الحياة. سنحبك دائما.. شكرا لكل من أرسل لنا طاقة إيجابية وأفكارا وصلوات. نشعر بكل حبك ونقدر لك حقًا".

واختتمت رسالتها المؤثرة قائلة "نحن ممتنون جدًا للحياة التى نعيشها، ولأطفالنا الرائعين لونا ومايلز، لكل الأشياء المدهشة التي تمكنا من تجربتها. لكن كل يوم لا يمكن أن يكون مليئا بأشعة الشمس. في هذه الأيام المظلمة، سنحزن ونبكي بأعيننا. لكننا سنحتضن ونحب بعضنا البعض بقوة أكبر ونتجاوزها".