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رنا صلاح الدين - شارك الفنان المصري محمد كيلاني جمهوره بصورة جمعته بابنه "حمزة"، وأخيه من والدته "حسن"، نجل الفنان عمر الشناوي.
الفنان المصري أرفق الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قال فيه: "وقت الأولاد".
محمد كيلاني
كيلاني تلقى الكثير من تعليقات جمهوره حول طبيعة العلاقة بينه وبين طليقته هند حداد، الزوجة الحالية للفنان عمر الشناوي، وكيف استطاعا الحفاظ على علاقتهما الطيبة.
الفنان المصري أجاب على تساؤلات جمهوره، بتأكيده أنه حاليا يعتبرها أخت له ويتعامل معها في هذا الإطار، وهو التعليق الذي أثار إعجاب جمهوره بشدة.
محمد كيلاني
كانت هذه تفاصيل خبر محمد كيلاني يكشف طبيعة علاقته بطليقته بعد زواجها من الفنان عمر الشناوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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