بعد بوستر فيلمها.. أحمد حلمي في تعليق كوميدي لـ منى زكي: "ليا كلام مع اللي كتفك"

رنا صلاح الدين - علق النجم المصري أحمد حلمي، على بوستر فيلم "الصندوق الأسود"، التي تصدرته زوجته الفنانة منى زكي وظهرت فيه مكتوفة الأيدي والدماء على وجهها.

ونشر حلمي الأفيش عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليه قائلًا:" بالنجاح والتوفيق وانا ليا كلام تاني مع اللي كتفك كده "، وحاز تعليقه الكوميدي إعجاب عددًا من الفنانين منهم الفنانة آيتن عامر ومايان السيد وسوسن بدر وإسعاد يونس.

تدور أحداث الفيلم حول امرأة حامل تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها.

يشارك في بطولة "الصندوق الأسود" كل من الفنانة منى زكي، ومحمد فراج، وشريف سلامة، وأسماء جلال، ومصطفى خاطر، وأخرون، وهو من تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل.