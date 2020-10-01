رنا صلاح الدين - علق النجم المصري أحمد حلمي، على بوستر فيلم "الصندوق الأسود"، التي تصدرته زوجته الفنانة منى زكي وظهرت فيه مكتوفة الأيدي والدماء على وجهها.
ونشر حلمي الأفيش عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليه قائلًا:" بالنجاح والتوفيق وانا ليا كلام تاني مع اللي كتفك كده "، وحاز تعليقه الكوميدي إعجاب عددًا من الفنانين منهم الفنانة آيتن عامر ومايان السيد وسوسن بدر وإسعاد يونس.
تدور أحداث الفيلم حول امرأة حامل تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها.
يشارك في بطولة "الصندوق الأسود" كل من الفنانة منى زكي، ومحمد فراج، وشريف سلامة، وأسماء جلال، ومصطفى خاطر، وأخرون، وهو من تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد بوستر فيلمها.. أحمد حلمي في تعليق كوميدي لـ منى زكي: "ليا كلام مع اللي كتفك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.