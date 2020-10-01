- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - ونشرت رضوى، صورة لصديقتها وبجانبها الورود، وعلقت عليها من خلال حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"رغم كل الظروف اللى هى فيها.. لكن ما نسيتش عيد ميلادى واهتمت تبعت لى ورد من لبنان لمصر.. أنا بموت فيكى يا نادين لأنك قمر من جوه ومن بره".
رضوى الشربيني
واحتفلت الإعلامية رضوى الشربيني بعيد ميلادها، بعد أزمة تصريحاتها عن الحجاب التي آثارت بها حالة من الجدل.
ونشرت رضوى، صورة جديدة لها ظهرت من خلالها وهي تحمل تورتة عيد ميلادها، وعلقت عليها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"انا تميت ٣٩ سنه...وتقريبا كبرت".
وكانت قد أثارت رضوى الشربيني، حالة من الجدل وتم إحالتها للتحقيق بعد أن قالت في برنامجها "هي وبس" على قناة CBC،"لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، إوعي تقلعي الحجاب إنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".
وطالبت من ترغب في خلع الحجاب، بأن تلتزم بالحجاب وأن تتغلب على شيطانها، قائلة: "إنتي أحسن عند ربنا.. غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها".
كانت هذه تفاصيل خبر من لبنان لـ مصر.. رضوى الشربيني تكشف عن هدية تلقتها من نادين نجيم وتشكرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.