من لبنان لـ مصر.. رضوى الشربيني تكشف عن هدية تلقتها من نادين نجيم وتشكرها

رنا صلاح الدين - ونشرت رضوى، صورة لصديقتها وبجانبها الورود، وعلقت عليها من خلال حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"رغم كل الظروف اللى هى فيها.. لكن ما نسيتش عيد ميلادى واهتمت تبعت لى ورد من لبنان لمصر.. أنا بموت فيكى يا نادين لأنك قمر من جوه ومن بره".

رضوى الشربيني

واحتفلت الإعلامية رضوى الشربيني بعيد ميلادها، بعد أزمة تصريحاتها عن الحجاب التي آثارت بها حالة من الجدل.

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ونشرت رضوى، صورة جديدة لها ظهرت من خلالها وهي تحمل تورتة عيد ميلادها، وعلقت عليها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"انا تميت ٣٩ سنه...وتقريبا كبرت".

وكانت قد أثارت رضوى الشربيني، حالة من الجدل وتم إحالتها للتحقيق بعد أن قالت في برنامجها "هي وبس" على قناة CBC،"لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، إوعي تقلعي الحجاب إنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وطالبت من ترغب في خلع الحجاب، بأن تلتزم بالحجاب وأن تتغلب على شيطانها، قائلة: "إنتي أحسن عند ربنا.. غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها".