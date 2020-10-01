بعد براءة محمد رمضان.. شاهد أول رد من الطيار المفصول أشرف أبو اليسر

رنا صلاح الدين - قضت محكمة جنح مستأنف الدقي بقبول الاستئناف المقدم من الفنان المصري محمد رمضان على حكم حبسه سنة، في قضية اتهامه بسب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر، وحكمت ببرائته من التهم الموجهة إليه.

وخرج الطيار المفصول في تصريحات صحفية ليرد على هذا الحكم مؤكدًا أنه يحترم قرارات القضاء، ولكن سيحصل على حقه من خلال قضية أخرى خاصة بالتعويض لأن رمضان لم يتواصل معه لحل تلك الأزمة، فقرر أن يأخذ حقه بهذه الطريقة.

يذكر أن محكمة جنح الدقى كانت قد قضت بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

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وتقدم محامي الفنان محمد رمضان بالاستئناف على الحكم، وذلك بعد تسديده مبلغ الكفالة المالية المقدرة من المحكمة بـ10 آلاف جنيه.

وكان الطيار أشرف أبو اليسر قد فصل من عمله في شهر فبراير من العام الماضي، بعدما نشر رمضان مقطع فيديو ظهر فيه جالسا في مقعد مساعد الطيار أثناء رحلة جوية.

وكان محام الطيار أشرف أبو اليسر قد تقدم بثلاث دعاوى قضائية يتهم فيها محمد رمضان بسبه وقذفه، ويطالب بتعويض مالي، بعدما أعلن الأخير في إحدى الفضائيات أنه عرض على الطيار مبلغا ماليا كترضية له بعد فصله من العمل".