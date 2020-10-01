رنا صلاح الدين - كشفت النجمة المصرية منى زكي، عن البوستر الدعائي لفيلمها الجديد "الصندوق الأسود" المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة. وظهرت منى، على الأفيش بمفردها، الدماء على وجهها ويد شخص يكتم صوتها، معلقة عليه عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"12 ساعة جوّه الصندوق الأسود!البوستر التشويقي الرسمي لفيلم الصندوق الأسود.. قريبا بجميع دور العرض". Advertisements وتوجه الكثير من أصدقائها داخل الوسط الفني بالتهنئة لها ولعل أبرزهم الفنانة ياسمين عبد العزيز ورامز جلال وأحمد السعدني وبوسي وأنغام وعبير صبري وكندة علوش. تدور أحداث الفيلم حول امرأة حامل تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها. يشارك في بطولة "الصندوق الأسود" كل من الفنانة منى زكي، ومحمد فراج، وشريف سلامة، وأسماء جلال، ومصطفى خاطر، وأخرون، وهو من تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل.

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كانت هذه تفاصيل خبر دماء على وجه منى زكي في بوستر فيلم "الصندوق الأسود".. صورة تثير الرعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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