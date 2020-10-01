بصور من حفل عيد ميلادها.. ريهام حجاج توجه رسالة رومانسية لزوجها: "أنت كل ما أملك"

رنا صلاح الدين - وجهت الفنانة المصرية ريهام حجاج، رسالة رومانسية إلى زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

ونشرت ريهام صور تجمعها بزوجها من حفل عيد ميلادها الذي سيطر عليه أجواء التسعينات بحضور نجوم الفن، وعلقت عليهم عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع "انستجرام"، قائلة:"أنت كل ما أملك".

ريهام حجاج

ريهام حجاج

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وتعمدت ريهام، على الاحتفال بعيد ميلادها بطريقة مختلفة وجديدة، وذلك من خلال ارتداء ملابس توحي بهذه الفترة، وبوسترت لأعمال كانت في التسعينات.

وحضر الحفل كل من الفنانة نيللي كريم وإلهام شاهين وهنا شيحة ومحمود حجازي وزوجته أسما شريف منير وبوسي شلبي وإسلام إبراهيم وعبير صبري وأمير شاهين وخطيبته وماجد المصري وزوجته أيضًا، وغيرهم من النجوم.

وتزوجت ريهام حجاج، العام الماضي من رجل الأعمال محمد حلاوة، وهو طليق النجمة ياسمين عبد العزيز.

وشاركت الفنانة ريهام حجاج، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لما كنا صغيرين"، وشارك فيه كل من خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى، محمود حجازي.