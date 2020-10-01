وفاة الفنان السوداني ياسر عبداللطيف.."شكازولو" سلسلة "مرايا"

الخليج 365الخميس 2020/10/1 12:07 م بتوقيت أبوظبي
توفي الممثل والمخرج المسرحي السوداني ياسر عبداللطيف، بأحد مستشفيات الخرطوم، بعد دخوله في غيبوبة عقب ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.
ونعى عدد من الفنانين العرب والسوريين، الممثل الراحل، الذي عمل في عدد من المسرحيات ومسلسلات الدراما السورية.
يعد عبد اللطيف أحد الممثلين القلائل من غير السوريين، الذين تخرجوا في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، ثم عملوا في حقل الفن السوري، وهو أحد نجوم مرايا وبقعة ضوء.
مسيرة فنية مميزة
والفنان السوداني الراحل من مواليد السودان، وبدأ دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا وتخرج سنة 1993 مع دفعة من الفنانين أمثال باسم ياخور، قاسم ملحو، شكران مرتجى وغيرهم من الفنانين.
وعمل عبداللطيف أستاذاً لمادة التمثيل بالمعهد واستقر في سوريا منذ عام 1991 وعاد إلى السودان عام 2009.
وشارك عبداللطيف في أداء شخصية "فضل الله" في مسلسل "الخواجة عبدالقادر" مع الفنان يحيى الفخراني.
وعلى مدار الأعوام التي قضاها في سوريا شارك في العديد من المسلسلات، أشهر شخصية "شكازولو" في سلسلة "مرايا"، إضافة إلى بقعة ضوء، ذكريات الزمن القادم، والزير سالم، صلاح الدين وغيرها من الأعمال.
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