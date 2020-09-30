“زهرة الثالوث” مهدّد بالتوقّف

متابعة بتجـــــــــــرد: مع بدء عرض الموسم الثالث من مسلسل “زهرة الثالوث”، سبب خيبة أمل كبيرة لمتابعيه بسبب تدني نسبة المشاهدة بعدما كان يتصدّر ليلة عرضه نسبة المشاهدة، الأمر الذي جعل بعض الاخبار تخرج عن قرب توقفه، خصوصاً بعد توقف مسلسل “السيد الخطأ” رغم نفي قناة “فوكس” في وقت سابق، مؤكدة أنّ الأخبار التي تحدثت عن توقف المسلسل غير صحيحة.

متابعو “زهرة الثالوث”، وخوفاً من توقف المسلسل، أطلقوا هاشتاغ بعنوان “ادعموا زهرة الثالوث”، توجهوا من خلاله إلى قناة “atv” العارضة للعمل، طالبوها فيه بإنقاذ المسلسل الذي دخل دائرة الخطر وتراجع كثيراً بعدما كان يتصدّر نسبة المشاهدة أسبوعياً.

منتجة العمل بانو اكيدنيز، وبعد خروج هذه الأخبار، طمأنت المتابعين، مؤكدة أنّ المسلسل لن يتوقف: “القناة تدعمنا ولا يزال لدينا الكثير من القصص لنرويها، ماضي عزيزة ونصوح، ديلشاه وهازار . سنرى طفل ريان وميران وسنحبه كثيراً، وسنرى كيف يدفع الأشرار ثمن الشر الذي فعلوه”.

ورغم طمأنة المنتجة للجمهور، إلا أنّ كلامها لم يؤخذ على محمل الجد، وذكروا بأن قناة “فوكس” وقبل أسبوع من توقف “السيد الخطأ” نفت خبر توقفه لتفاجئ المشاهدين بوقفه، وذكّروا أن نسبة المشاهدة لا تشجع على استمرار المسلسل، الأمر الذي يؤكد صحة خبر وقفه قريبًا.