الحجز على شركة مصرية.. والتهمة "يا حبيبتي يا مصر"

حجزت إدارة التنفيذ في محكمة القاهرة الاقتصادية على منقولات مملوكة لشركة "قنوات" لخدمات الاتصالات والإنترنت، وذلك تنفيذاً للحكم الصادر لمصلحة شركة "صوت الفن" بسداد 150 ألف جنيه (9500 دولار).



ويأتي الحكم تعويضاً عن استغلال أغنية "يا حبيبتي يا مصر" بغير وجه حق، وسوف يجرى البيع بالمزاد العلني على هذه المنقولات يوم الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل شركة "قنوات"، بحسب ما ذكر موقع "اليوم السابع"، الأربعاء.

الأغنية صدحت بها الفنانة الراحلة شادية عام 1970، وهي من كلمات محمد حمزة، وألحان بليغ حمدي.