أول تعليق من محمد رمضان على براءته من سب "الطيار الموقوف"

علَّق الفنان المصري محمد رمضان، الأربعاء، على حكم براءته في قضية اتهامه بنشر فيديوهات على الإنترنت تمس وتسيء إلى الطيار أشرف أبواليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

ونشر رمضان خبر البراءة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأرفقه بتعليق : "الحمد لله والله يبارك فيكم جميعاً".

وفي وقت سابق من اليوم، قضت محكمة جنح مستأنف الدقي في محافظة الجيزة، غرب القاهرة، بقبول استئناف الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة، لاتهامه بسب وقذف الطيار، شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بحقه والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند إليه.

وتعود تفاصيل القضية إلى 14 أكتوبر/تشرين 2019 عندما بث رمضان، فيديو على حسابه على "أنستقرام" يظهره وهو في قمرة القيادة للطائرة، وهو ما يخالف الإجراءات المتبعة في سلامة وأمن الطيران.

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ووقعت وزارة الطيران المدني المصرية عقوبة على الطيار أشرف أبواليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

وأقام الطيار الموقوف دعوى ضد الفنان محمد رمضان، يتهمه فيها بنشر فيديوهات مستغلا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبواليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

وقضت المحكمة بناء على تلك الدعوى، بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه، فى اتهامه بنشر فيديوهات على الإنترنت تمس وتسيء إلى الطيار أشرف أبواليسر.

وعقب الحكم تقدم بالاستئناف محامي وكيل الفنان محمد رمضان، وذلك بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية المقدرة من قبل المحكمة بـ10 آلاف جنيه، وعليه قضت محكمة الاستئناف الأربعاء بالبراءة.