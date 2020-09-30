محمد علي رزق ينشر صورة من كواليس "خيط حرير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان محمد علي رزق صورة من كواليس مسلسل "خيط حرير"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق "رزق" على الصورة: "خيط حرير". مسلسل "خيط حرير" خرج من السباق الرمضاني لعام 2020، بسبب جائحة كورونا. "خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة مي عز الدين، نيقولا معوض، وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي يتخلله بعض الأحداث الكوميدية.

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