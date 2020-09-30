فيديو| بسمة عن سيناريو فيلم قبل الأربعين: "اتخضيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة بسمة عن وجه التشابه بين فيلمها قبل الأربعين، والأفلام الأجنبية.

قالت بسمة، خلال لقائها في برنامج "أحلى النجوم": "لما قريت سيناريو قبل الأربعين اتخضيت، الفيلم مستمد من ثقافتنا، وكذلك الأفكار والأحداث، النص مكتوب بصياعة ظريفة".

وأضافت: "أنا واخدة قرار إني لو اتوفرت حاجة جيدة ليا هشتغلها على طول، لأني راجعة بعد غياب طويل، ووحشني الشغل، جعانة شغل، جعانة تمثيل، من وجهة نظري بضايق من انحصار الممثل في شكل معين، المفروض الممثل يمثل ألوان مختلفة، أنا في قبل الأربعين بجسد دور طبيبة نفسية".

"قبل الأربعين" بطولة داليا مصطفى، هالة فاخر، محمد علي رزق، معتز هشام، لبنى ونس، جميل برسوم، ومن إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي لمالكها المنتج شادي صبره، ومدير تنفيذي محمد كامل، ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح، ومن سيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام .