فيديو| نجل عاصي الحلاني يطرح "قالتلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: طرح الوليد الحلاني نجل المطرب اللبناني عاصي الحلاني كليب أغنية "قالتلي"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب". روج الوليد للكليب، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :" يمكنكم مشاهدة فيديو كليب أغنيتي الجديدة قالتلي عبر قناتي الرسمية على YouTube اتمنى ان تنال إعجابكم، الوليد الحلاني". انتهى المطرب اللبنانى عاصى الحلانى من تسجيل دويتو غنائى جديدة مع نجله الوليد بعنوان "حبيبى"، من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقى، ومن المقرر أن يتم طرحه ضمن مفاجأة ألبوم عاصى الجديد.

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