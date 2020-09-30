براءة الفنان محمد رمضان من تهمة سب وقذف الطيار أبو اليسر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، بقبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، وقضت ببراءته.

كان المحامي مجدي حلمي، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، اتهمه فيها بنشر فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

وأصدرت محكمة جنح الدقي في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ في اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

واستأنف أحمد الجندي المحامي وكيل الفنان محمد رمضان، على الحكم وذلك بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية المقدرة من قبل المحكمة بـ10 آلاف جنيه، وتم تحديد جلسة اليوم لنظر الاستئناف.