تراند اليوم : وفاة فنان شهير إثر نزيف حاد بالرأس

توفي الفنان السوداني ياسر عبد اللطيف، مساء الأربعاء، وذلك بعد أيام من دخوله في غيبوبة بأحد المستشفيات بالخرطوم إثر نزيف حاد بالرأس.وأعلنت الفنانة السورية يار صبري، خبر الوفاة، عبر "فيسبوك" قائلة:"الفنان السوداني السوري خريج المعهد العالي للفنون المسرحية ياسر عبد اللطيف في ذمة الله، أقدم عزائي لكل أهله و أصدقائه".

وياسر عبد اللطيف، (1 يناير 1982 - 30 سبتمبر 2020) ممثل ومخرج تلفزيوني ومسرحي سوداني، اشتهر من خلال مشاركته في عدد كبير من المسلسلات السورية.

وعمل ياسر أستاذًا لمادة التمثيل بالمعهد واستقر في سوريا لمدة 20 عامًا، ثم عاد إلى بلده، كما شارك عبد اللطيف بأداء شخصية "فضل الله" في مسلسل "الخواجة عبد القادر" مع الفنان يحيى الفخراني.

يُذكر أن ياسر درس وتخرّج من المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا في عام 1993، وشارك في العديد من المسلسلات، ومنها "مرايا"، "بقعة ضوء"، "الزير سالم"، "حور العين"، "صلاح الدين الأيوبي".

وآخر الأعمال التي شارك فيها عبد اللطيف كان مسلسل "عمر" للكاتب وليد سيف، والمخرج حاتم علي عام 2012. تناول المسلسل سيرة الصحابي عمر بن الخطاب، وأدى فيه عبد اللطيف شخصية النجاشي ملك الحبشة.

كما شارك في مسرحيات كثيرة، منها "روميو وجولييت"، "الليلة الثانية عشرة"، "ليالي شهريار"، "سرير ديزدمونة"، "هاملت بلا هاملت".

