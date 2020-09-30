شاهد .. منى زكي تطرح البوستر التشويقي الرسمي لـ الصندوق الأسود

نشرت النجمة منى زكي البوستر التشويقي الرسمي لفيلم الصندوق الأسود ، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ومن المقرر عرض فيلم الصندوق الأسود قريبًا بجميع دور العرض السينمائي، كما علقت منى Advertisements زكي على البوستر قائلة: 12 ساعة جوّه الصندوق الأسود. زكي على البوستر قائلة: 12 ساعة جوّه الصندوق الأسود. يذكر أن فيلم الصندوق الأسود من تأليف أحمد الدهان، وإخراج محمود كامل، وبطولة كل من شريف سلامة، أسماء جلال، محمد فراج، عبدالرحمن حسن، منى زكي، مصطفى خاطر.

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