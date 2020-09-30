حدادًا على أمير الكويت.. الأوبرا تؤجل احتفالية محمود رضا

قررت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر تأجيل احتفالية ذكريات في الكرنك الخاصة بتكريم اسم الفنان محمود رضا إلى مساء يومى الاثنين والأربعاء 5 - 7 أكتوبر المقبلين على المسرح الكبير بدلًا من اليوم الأربعاء؛ نظرًا لحالة الحداد العام التى أعلنتها الدولة المصرية عقب رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر

الصباح أمير دولة الكويت.



يذكر أن الاحتفالية الفنية المبتكرة التى تحمل عنوان ذكريات الكرنك وتنظمها دار الأوبرا تأتى استمرارًا لاحتفاء الثقافة المصرية بأسطورة الفن الشعبى محمود رضا، وتقدمها فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل بمصاحبة أوركسترا أوبرا

القاهرة قيادة ورؤية موسيقية المايسترو هشام جبر، ومن إخراج هشام الطلى.



تمزج الاحتفالية بين الاستعراضات والموسيقى الحية ومشاهد الفيلم السينمائي الشهير غرام في الكرنك من إخراج على رضا والذى قدمته فرقة رضا للفنون الشعبية عام 67، وتضمن نخبة من التصميمات الحركية لمحمود رضا عبرت عن التراث الفنى في مختلف أنحاء مصر، حيث يتم الأداء من خلال الرؤية الفنية للعبقرى الراحل التى برزت في موسيقى وتابلوهات الفيلم.