تكريم أمير طعيمة في افتتاح ملتقى أولادنا 4

تقديرًا لدوره الكبير في دعم ذوي الهمم، قررت إدارة ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة خبيرة المهرجانات سهير عبد القادر، تكريم الشاعر الكبير أمير طعيمة في حفل الافتتاح الذي يقام بدار الأوبرا المصرية في الثامن عشر من أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصرح أمير طعيمة ، بأنه عندما التقى سهير عبد القادر في مهرجان الإسكندرية

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للأغنية عام 2017، وكانت المرة الأولي التي يلتقيها، وأنه كان يسمع عنها فقط، إلا أنه فوجئ باهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة وحرصها علي مشاركتهم في المهرجان بشكل لائق، وقدمت مجموعة منهم للغناء بالفعل، وحازوا علي إعجاب الجمهور ولاحظ المحبة غير المشروطة أو المحدودة المتبادلة بينها وبينهم، وعند صعوده إلي المسرح لتكريمه، قال إنه لن يترك هذه السيدة ما تبقي من عمره، متعهدا بمشاركتها في كل الفعاليات التي تقيمها لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.