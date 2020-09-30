تكريم أمير طعيمة في افتتاح ملتقى أولادنا 4

تقديرًا لدوره الكبير في دعم ذوي الهمم، قررت إدارة ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة خبيرة المهرجانات سهير عبد القادر، تكريم الشاعر الكبير أمير طعيمة في حفل الافتتاح الذي يقام بدار الأوبرا المصرية في الثامن عشر من أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وصرح أمير طعيمة ، بأنه عندما التقى سهير عبد القادر في مهرجان الإسكندرية
ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.
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