بعد انتهاء مراسم دفنه.. أحلام تودع أمير الكويت

نشرت الفنانة أحلام فيديو مؤثر بصوت أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

علقت أحلام على الفيديو، داعية له: "اللهم إن والدنا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار، اللهم أكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ،

اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال ، إنك أنت الغفور الرحيم".

يذكر ان الأمير الراحل قد ورى الثرى صباح اليوم بمقبرة الصليبيخات، بعد إقامة صلاة الجنازة عليه فى مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق، وتقدم الجنازة الامير الجديد للبلاد الشيخ نواف الأحمد، وعدد كبير من المسئولين، وذلك بعد وصول جثمانه من الولايات المتحدة الأمريكية ، التي

استقبلها الأمير نواف الاحمد الجابر برفقة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

ونقل جثمان الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت الراحل، من الطائرة الأميرية إلى مسجد بلال بن رباح، لبدء مراسم التشييع، وألقى الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد النظرة الأخيرة على الجثمان.

رحل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ91 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية التي سافر على أثرها إلى الولايات المتحدة الامريكية لتلقي العلاج خلال يوليو الماضي، وأعلنت البلاد الحداد 3 أيام وتم تنكيس الأعلام على جميع المناطق الحيوية في الكويت.

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