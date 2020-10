بعد انتهاء مراسم دفنه.. أحلام تودع أمير الكويت

View this post on Instagram

اللهم إن والدنا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار ، اللهم أكرم نزله ، ووسع مدخله ، واغسله بماء وثلج وبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال ، إنك أنت الغفور الرحيم.