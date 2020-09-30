في أسبوع.. حميد الشاعري يكسر حاجز المليون مشاهدة بأغنية "عيلتي"

حقق الفنان حمدي الشاعري، بأغنية "عيلتي"، أكثر من مليون مشاهدة، وذلك خلال أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:صابر كمال، ألحان:بلال سرور، توزيع:حميد الشاعري، ويقول مطلعها "في قلبي كلام ومش قايله، ولاتسمعلي صوت ولاهمس، ومن كتر اللي أنا شايله بقيت حساس بقيت باللمس،

وأهلي بشكوتي أولى دي عيلتي تسد العين".

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يذكر أن حميد قد طرح حديثا أغنية "أنا بابا"، وحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة، خلال ما يقرب من أسبوعين من

طرحها، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات الشاعر محمد البوغة، ألحان مديح محسن، توزيع أمين نبيل محمد.

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تأتي الأغنية ضمن ألبومه الجديد "أنا بابا"، والذي يمثل عودة غنائية لـ حميد إلى جماهيره بعد غياب أكثر من 14 عاما، حيث كانت آخر ألبوماته "روح السمارة"، والتي تم طرحه عام 2006.