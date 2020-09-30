حالة نادرة..ولادة توأم الفارق بينهما 8 أيام

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 06:13 مساءً - منذ 6 ثواني

أنجبت إيطالية في أحد المستشفيات الإسبانية توأماً بفارق 8 أيام بين الطفلتين ، في حالة نادرة من نوعها .

أنجبت الأم كرستينا (35 عاما) من زوجها أليساندرو (36 عاماً) وهو مهندس كمبيوتر، توأمتيها فيتوريا في 30 أغسطس/آب، وآناليزا في 7 سبتمبر/أيلول بمستشفى “كلينيك سو ماتريتات” المتخصص في حالات التوأم والمعقدة في برشلونة الإسبانية، المدينة التي يعيش فيها الوالدان الجديدان منذ عامين تقريباً، وفقا لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية.

وتأكدت كرستينا والدة التوأم في منتصف الربيع، أثناء إغلاق فيروس كورونا المستجد من حملها، ولكن الحمل كان مثابة رحلة من المفاجآت.

في الأسبوع السابع عشر اكتشف الزوجان من خلال اختبار الحمض النووي للجنين والموجات فوق الصوتية أن هناك طفلين في كيسين مختلفين.

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استمرت فترة الحمل وفي الشهر السادس انكسر الكيس الأمنيوسي (كيس الماء) الذي يحتوي على الجنين الأول، فيتوريا، لكن الأطباء تمكنوا من الحفاظ على الحمل بوضع كريستينا في راحة تامة حتى الأسبوع الثامن والعشرين.

حاول الأطباء تأجيل الولادة قدر الإمكان، ولكن يبدو أن التوأم لم تطيق الانتظار حتى اكتمال فترة حمل والدتهما، ففي 30 أغسطس/آب، ولدت بالفعل فيتوريا، فقط بعد حوالي 7 أشهر من الحمل.

لكن آناليزا ظلت لمواصلة النمو في رحم أمها لمدة 8 أيام أخرى بعد ولادة توأمها فيتوريا، حتى جاءت للحياة في 7 سبتمبر/أيلول، في عمليتي ولادة نادرة لطفلتين توأم غير متطابق.

وعلى الرغم من ولادة التوأم قبل الميعاد الطبيعي لولادتهما، فإنهما في حالة جيدة ولا يزالان في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في المستشفى وقد يخرجان منها قريباً.