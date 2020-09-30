شاهد.. سرقة مسؤول إيطالي على الهواء مباشرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 06:13 مساءً - منذ 6 دقائق

في أغرب عمليات السرقة التي ممكن تحدث ، تعرض مسؤول إيطالي على الهواء مياشرة .

وتعرّض عمدة إحدى البلديات الإيطالية لعملية سرقة أثناء إجرائه مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة.

أثناء حديث عمدة بلدية فنتيميليا ‏في إقليم ليجوريا الإيطالي، جايتانو سكوللينو، عن الضوابط الأمنية ومكافحة فيروس كورونا المستجد، في بث مباشر لبرنامج تلفزيوني لقناة “بريمو كنالي” المحلية، فوجئ باختفاء وسرقة معطفه، الذي وضعه على أحد المقاعد القريبة للغاية، وفقا لموقع “today” الإيطالي.

ولاحظ سكوللينو أن شخصاً ما أخذ السترة التي تركها على مقعد على بعد 3 أمتار، بالإضافة إلى وشاح بألوان العلم الإيطالي، الذي استخدمه قبل فترة وجيزة في حفل تنصيب.

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وقبل المقابلة خلع العمدة سترته وتركها على مقعد، ثم تحرك بضعة أمتار لإجراء المقابلة والإجابة على أسئلة المذيعة.

وخلال البث المباشر، أدرك سكوليلنو السرقة، ليغادر من أمام الكاميرا متجاهلاً المقابلة، لتمسكه المذيعة من ذراعه محاولة إعادته، صائحة: “رئيس البلدية يهرب مني”، ليرد عليها رئيس بلدية فينتيميليا: “لقد سرقوا معطفي”.

وللتخفيف من حدة الموقف، قال العمدة للمذيعة بعد استئنافه الحديث معها، مازحاً: “سأرسل لكِ فاتورة المعطف” ثم أنهى المقابلة ضاحكاً.