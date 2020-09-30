تراند اليوم : مطلوب قانون رادع للتنمر .. كل الدعم للنجمة نادية العراقية و عائلتها

علقت الفنانة نادية العراقية على حملة السخرية والتنمر التي تعرضت لها، بعد تداول صورها مع أولادها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أوضحت نادية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج “التاسعة” على القناة الأولى المصرية، أن قصة التنمر عليها وعلى أولادها ليست جديدة، بل بدأت قبل 5 سنوات، حين نشرت صورة مع ابنها، وسخروا منها بسبب وسامته وملامحه الأوروبية، لافتة إلى أن الأزمة تكررت هذه المرة بعد نشر أحد المواقع لصورها مع أولادها، وكانت تعليقات الجمهور سيئة للغاية.

تابعت: “لازم ينيموني مقهورة.. ومحدش يقولي دول جهلة لأ دول متعلمين ومثقفين كمان.. لكن في مرض نفسي، اتهقرت لأني مأذيتش حد.. ليه تقول دول مش ولادها أو ده أبوهم أجنبي وتشككوا في نسبهم ليا”.