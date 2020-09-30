فيديو| فستان قصير وسلاسل.. كواليس مثيرة عن إطلالة جينيفر لوبيز في كليبها الأخير

رنا صلاح الدين - أصبحت تفاصيل إطلالة النجمة العالمية جينيفر لوبيز فى كليبها الأخير "Pa Ti+Lonely" مع النجم العالمى مالوما، تثير اهتمام الكثير من النجوم.

ولم يتوقف تركيز المهتمين فقط على ملابس جينيفر لوبيز فقط، لكن تصفيفه شعرها والأكسسوارت التى تم تزويد شعرها بها أخذ حيز كبير من عشاقها.

واستطاع مصفف الشعر الشهير كريس أبليتون، أن يبتكر أفكار مميزة لتزين شعر لوبيز، حيث اعتمت على تزويد شعرها بسلاسل فضية طويلة تتماشى تماما مع فستانها الأسود القصير.

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وقرر كريس أن يكشف عن بعض الصور ومقطع فيديو قصير، من الكواليس ظهر فيه رفقة جينيفر لوبيز، التي كانت تتواجد فوق ناطحة سحاب بمدينة نيويورك.

ويعرف كريس أنه مصفف الشعر المفضل لدى عدد كبير من نجمات العالم ومن أبرزهم جينيفر لوبيز، كيم كاردشيان، دوا ليبا، كاتى بيرى وغيرهن.

الجدير بالذكر، أن كليب "Pa Ti+Lonely"، قد حقق ما يقرب من 13 مليون مشاهدة بعد طرحه منذ 3 أيام.