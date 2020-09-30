حلمي عبدالباقي يتّهم تامر عاشور بسرقة أغانيه

رنا صلاح الدين - اتّهم الفنان المصري حلمي عبدالباقي، الفنان تامر عاشور، بسرقة أغانيه التي كان قد باعها له قبل توقفه عن الغناء.

عبدالباقي كتب، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك": "عاوز أقول معلومة، أغنية أصعب طريق وأغنيه ولا هترجي وأغنية تالته أنا شاريهم من تامر عاشور بس تامر غناهم، ولكن بعد قرار رجوعي للفن قررت أني أغني كل الأغاني اللي اشترتهم زمان".

وأضاف: "لأن فيه البعض لما نزلت برومو أغنيه ولا هترجي بيقولوا هي دي أغنيه تامر عاشور حبيت أقول المعلومة لأني أنا مبغنيش أغاني حد أنا بغني حاجتي اللي هي ملكي وتامر نفسه عارف كدة".

وتابع: "هذا للعلم أنا بغني كل الأغاني دي من جديد ودعواتكم وتحياتي لكل حبايبي معلومة ولا هترجي كلمات الشاعر الكبير مصطفي مرسي ممكن تسألوه".

حلمي عبدالباقي