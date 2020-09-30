نشرة هوليود| جينيفر أنيستون تهدد بالاعتزال وأنجلينا جولي تعشق جوني ديب

رنا صلاح الدين - شهد عالم السينما الأمريكية "هوليود" على مدار الساعة الكثير من الأحداث المثيرة، سواء المتعلقة بواعيد طرح الأفلام أو أخر التطورات في الحياة الشخصية لنجومها.

ويستعرض "الخليج 365"، يوميا أهم الأخبار التي تم تداولها في عالم السينما العالمية والأمريكية "هوليود":

1- أعلنت النجمة جينيفر أنيستون، أنها اقتربت من اعتزال التمثيل خلال العامين الأخيرين في مهنتها، وتحديداً قبل مشاركتها في مسلسل "ذا مورنينج شو".

2- أكد المخرج العالمي جيمس كاميرون، بأنه تم تحديد موعد طرح فيلم "Avatar 3" في يوم الـ 20 من ديسمبر 2024.

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3- أكدت النجمة أنجلينا جولي على إعجابها الشديد بزميلها جوني ديب منذ سنوات طويلة، بسبب تشاركهما حب السكاكين والموت.

4- عرض أحد أحذية النجمة فيكتوريا بيكهام، على موقع "أي باي"، للبيع مقابل 4.100 جنية إسترليني، والذي محفور عليه اسمها بعدد من الأكسسوارات اللامعة.

5- عرض الممثل الأيرلندي الشهير بيرس بروسنان قصره الواقع على أحد الشواطئ في ماليبو بولاية كاليفورنيا للبيع مقابل 100 مليون دولار أمريكية.