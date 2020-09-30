ميغان ماركل والأمير هاري يخسران جولة جديدة في نزاعهما القضائي مع صحيفة بريطانية

متابعة بتجــــــــــرد: خسرت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، أحدث جولة في دعوى انتهاك الخصوصية التي أقامتها ضد صحيفة شعبية بعدما قضت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء أن بوسع الصحيفة تعديل القضية بضم تفاصيل من سيرة ذاتية نُشرت مؤخراً إلى أوراق الدعوى.

وتقاضي ميغان، زوجة الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث، دار نشر Associated Newspapers بشأن مقالات نُشرت العام الماضي في صحيفة Mail on Sunday شملت أجزاء من خطاب بخط اليد أرسلته إلى أبيها توماس ماركل في آب 2018.

وقبل بدء المحاكمة العام القادم طلبت صحيفة ميل الإذن بتعديل القضية بحجة أن ميغان وهاري تعاونا في إصدار سيرة ذاتية عنهما بعنوان “Finding Freedom” أي العثور على الحرية، نُشرت في آب.

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وقال محامو الصحيفة إن هذا يبين أن ميغان تعمدت أن تخرج بعض التفاصيل الخاصة للعلن بما فيها مضمون الخطاب.

وقالت القاضية فرانشيسكا كاي إنه رغم عدم اطلاعها على مدى قوة حجة الصحيفة فإنه لا يمكن القول إن التعديلات “حقيقة لا مراء فيها أو محض خيال”.

ومن المنتظر أن تبدأ المحاكمة في 11 كانون الثاني وتستمر ما بين سبعة إلى عشرة أيام.