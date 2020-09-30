بسبب كورونا.. ديزني تعتزم طرد 28 ألف موظف!

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت شركة “والت ديزني” أنها ستقوم بتسريح نحو 28 ألفاً من موظفيها، وذلك بسبب جائحة كورونا حيث لا تزال مدينة الملاهي الرئيسية التابعة لها في كاليفورنيا مغلقة.

قالت شركة ديزني في بيان إن نحو ثلثي العاملين الذين يواجهون التسريح هم من العمال بدوام جزئي، وقال جوش دامارو رئيس وحدة المتنزهات بديزني في بيان: “اتخذنا القرار الصعب للغاية بالبدء في تقليص قوة العمل في متنزهاتنا”.

ولا يزال متنزه ديزني لاند المتنزه الأصلي للشركة مغلقاً بأمر من مسؤولي ولاية كاليفورنيا.