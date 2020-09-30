متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت شركة “والت ديزني” أنها ستقوم بتسريح نحو 28 ألفاً من موظفيها، وذلك بسبب جائحة كورونا حيث لا تزال مدينة الملاهي الرئيسية التابعة لها في كاليفورنيا مغلقة.
قالت شركة ديزني في بيان إن نحو ثلثي العاملين الذين يواجهون التسريح هم من العمال بدوام جزئي، وقال جوش دامارو رئيس وحدة المتنزهات بديزني في بيان: “اتخذنا القرار الصعب للغاية بالبدء في تقليص قوة العمل في متنزهاتنا”.
ولا يزال متنزه ديزني لاند المتنزه الأصلي للشركة مغلقاً بأمر من مسؤولي ولاية كاليفورنيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. ديزني تعتزم طرد 28 ألف موظف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.