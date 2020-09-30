حقيقة خطوبة الفنانة نبيلة عبيد

متابعة بتجـــــــــــرد: أرسلت الفنانة نبيلة عبيد تسجيلاً صوتياً الى برنامج “The Insider بالعربي”، تحدثت فيه عن الأنباء التي تردّدت أخيراً عن خطوبتها، وأكدت أنها شائعة لا صحة لها مثل أغلب الشائعات التي تُطلق على الفنانين قائلةً: “كدب زي العادة، يعني هما إمبارح كانوا بيقولوا على حد توفي، كل ده كلام فاضي وكلام فارغ”.

يُذكر أن نبيلة عبيد كانت قد أعلنت عن طرحها كتاباً يتناول مسيرتها الفنية وكل أعمالها السينمائية، بعنوان “سينما نبيلة عبيد”، كما أبدت استعدادها لتقديم جزء ثانٍ من مسلسلها “سكر زيادة” الذي خاضت به موسم رمضان 2020، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، وشارك في بطولته الى جانب عبيد، كل من نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، بالإضافة الى عدد كبير من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف، ومنهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرون.