مي عمر تكشف حقيقة تقديمها شخصية فاتن حمامة

متابعة بتجــــــــــــرد: في مقابلة مع برنامج Lite Show المُذاع على قناة “الحياة”، قالت الفنانة مي عمر إن مسلسلَي “الأسطورة” و”الفتوة” من أحب أعمالها إليها، “الأسطورة” لأنه عرّف الجمهور بها، و”الفتوة” بسبب دورها فيه والحقبة التاريخية التي تتناولها أحداثه. وأكدت مي أن البطولة المطلقة تأتي في وقتها المناسب، بعد أن قدّمت أعمالاً مهمة للغاية مع نجوم مهمين جداً.

وعن مشاركتها في مسلسل “نسل الأغراب”، من بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، أكدت مي أن الخبر حقيقي من دون أن تكشف تفاصيل، ونفت من جهة أخرى تطلعها الى تجسيد شخصية فاتن حمامة، وأوضحت أن ما قالته هو أنها تتمنّى ترك تاريخ يشبه تاريخ فاتن حمامة، فهي فنانة عظيمة ولها أعمال بارزة، لكنها عموماً لا تحب أعمال السِّير الذاتية.