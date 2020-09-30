سوسن بدر تتحدّث عن صورها التي أثارت ضجة

متابعة بتجـــــــــــرد: حلّت الفنانة سوسن بدر ضيفةً على الفنانة ليلى عز العرب والإعلامي ياسمين فهمي في برنامج “إحنا الستات” المذاع على قناة Ten”، حيث تحدثت عن كواليس جلسة تصويرها بالإطلالة الفرعونية المميزة، مشيرةُ إلى أنها قررت وقف تلك الجلسات.

وأوضحت بدر أن جلسة التصوير في المتحف كانت لصالح مجلة أميركية، وكان لها صداها الإيجابي على مستوى العالم، مؤكدةً أن جلسات التصوير الفرعونية ستتوقف لأنها أوصلت الرسالة المطلوبة منها الى العالم.

وأضافت أن خبير التجميل الخاص بها، أعجبته صور الفنان التشكيلي علاء أبو الحمد، فقرر تحويلها إلى ماكياج حقيقي يطبّقه عليها، مشيرة إلى أنها تتابع “الكوميكس” التي يعلّق بها المصريون على صورها الفرعونية، فهي تعجبها وتضحكها كثيراً، وأكثر ما لفت نظرها إيفيه “واحد آمون بالنعناع” و”حمام سوسن بدر”.

يُشار إلى أن سوسن بدر تنشغل هذه الأيام بتصوير دورها في مسلسل “خيط حرير”، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة “سينرجي”، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة مي عز الدين ونيقولا معوض وهنادي مهنى وعدد من النجوم.

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كما شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “ونحب تاني ليه” مع ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وكريم فهمي وسمر مرسي، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

كذلك شاركت في مسلسل “النهاية” مع يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، وناهد السباعي.