متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم العالمي زين مالك، منذ عدّة أيام أحدث أغانيه المصورة بعنوان “Better”.
وحقق الكليب أكثر من 10 ملايين مشاهدة بعد 5 أيام فقط على إصداره عبر قناة زين مالك الرسمية في موقع “يوتيوب”. ويحتلّ الكليب Better قائمة الفيديوهات الأكثر تداولًا عالميًا Trending.
يظهر زين مالك في الكليب عاري الصدر كاشفًا عن الوشوم التي رسمها على جسده.
ويعتبر هذا العمل الفني الأوّل الذي يُصدره زين مالك بعد ولادة طفلته الأولى من حبيبته عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ولادة ابنته.. زين مالك يُهدي جمهوره كليب Better لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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