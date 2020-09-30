هل يعود هاري وميغان لأحضان العائلية الملكية؟

متابعة بتجـــــــــــرد: رغم اعتزالهما الحياة الملكية وابتعادهما من دون رجعة عن العائلة البريطانية، إلا أن على ما يبدو أن قلبي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، يحنّان للعودة للقصر الملكي لسبب في غاية الأهمية.

وكشفت مصادر مقربة من العائلة أن هاري وميغان يتمنيان العودة لبريطانيا في عيد الميلاد المقبل، لرؤية الملكة إليزابيث والأمير فيليب وتمضية العيد معهما والاطمئنان على الأمير البالغ من العمر 99 عاماً، بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي ألمت به مؤخراً.

وأشار المصدر لصحيفة ديلي اكسبرس البريطانية إلى أن الأمير هاري يعشق أجواء عيد الميلاد في بريطانيا، لذا من المحتمل أن يقرر قضاء عطلة العيد هناك مع ميغان وطفله آرشي، كما أنه يرغب في أن يرى جدته وجده.

من جهة أخرى وقع الأمير هاري وميغان ماركل اتفاقاً متعدد السنوات لإنتاج مسلسلات تلفزيونية وأفلام وعروض للأطفال على Netflix ، كجزء من حياتهما المهنية الجديدة بعيداً عن العائلة المالكة البريطانية.