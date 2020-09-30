ديما قندلفت تتحفّظ عن كشف دورها في “الهيبة الرد” وتحمّس المتابعين

متابعة بتجـــــــــــرد: تحفّظت الممثلة ديما قندلفت عن كشف تفاصيل دورها الجديد في الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة”، والذي يحمل اسم “الهيبة الرد”.
واكتفت قندلفت بنشر صورة للإعلان الدعائي للمسلسل، وحمّست جمهورها للإنطلاقة المنتظرة في الأوّل من تشرين الثاني على مجموعة من القنوات العربية والمنصات الإلكترونية وهي ShahidVOD، mbc4، mtvlebanon،Art ، رؤيا، السومرية.
مسلسل “الهيبة – الرد”، الذي شد الجمهور إليه على مدار 3 أجزاء هو من كتابة فؤاد حميرة وإنتاج صادق الصباح وإخراج سامر البرقاوي، وتشارك ديما قندلفت في بطولته إلى جانب النجم السوري تيم حسن والممثلة القديرة منى واصف ونخبة من نجوم الدراما من بينهم عدل كرم، عبدو شاهين وروزيتا لازقاني وأويس مخللاتي.
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