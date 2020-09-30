نجل عاصي الحلاني يطرح أغنية جديدة.. والأب يضع بصمته

الخليج 365 - صفوت دسوقيالأربعاء 2020/9/30 06:07 م بتوقيت أبوظبي
طرح الوليد الحلاني، نجل المطرب اللبناني عاصي الحلاني، أغنية جديدة بعنوان "قالتلي"، عبر قناته على "يوتيوب".
الأغنية من ألحان وكلمات عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، وإخراج أحمد المنجد.
وتقول كلمات الأغنية: "قالتلي تعشقني وإني من أغلى حبابه.. يا ريت ما جتني تاري طلعت كذابة"
وكان عاصي الحلاني أعلن مؤخراً عن تسجيل دويتو غنائي جديد مع نجله بعنوان "حبيبي" من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقي، ومن المقرر يتم طرحه ضمن ألبومه الجديد
ويواصل الوليد الحلاني التحضير لأغنية وطنية جديدة للتعبير عن الظروف السياسية الصعبة التي تعيشها بيروت بعد حادث انفجار المرفأ.
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