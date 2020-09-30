"الهيبة الرد".. تيم حسن يعلن موعد العرض: "لن ينتظر رمضان"

نشر الممثل السوري تيم حسن البوستر الرسمي لمسلسل "الهيبة الردّ" عبر حسابه بتطبيق "أنستقرام"، معلنًا أن الأول من نوفمبر/تشرين الثاني هو موعد عرض العمل.

من المقرّر أن يعرض العمل على منصة "شاهد vip" قبل عرضه على شاشة "إم بي سي- mbc"، وعدد من المحطات الفضائية.





وستقف الممثلة السورية ديما قندلفت أمام تيم حسن في هذا الجزء من العمل، بالإضافة إلى انضمام الممثل ومقدم البرامج عادل كرم إلى هذا الموسم.

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و"الهيبة" مسلسل لبناني، أُنتج عام 2017، ثم عرض الجزء الثاني من المسلسل تحت عنوان "الهيبة العودة" في رمضان 2018، وجاء الجزء الثالث تحت عنوان "الهيبة.. الحصاد" في 2019.

الجزء الرابع من المسلسل يعود بأحداث مشوقة، ويبدأ بعودة جبل إلى حياته بعد محاولة اغتياله، وفقده لزوجته وابنه، محاولا الكشف عن الجناة، وتتصاعد الأحداث عندما يكتشف أشياء لا يُحمد عقباها.







