مونيكا بيلوتشي.. فاتنة ضلت طريق المحكمة

تحل اليوم ذكرى ميلاد النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، المولودة في 30 سبتمبر 1964 في إيطاليا، والتي بدأت حياتها المهنية وعمرها 13 عاما، إذ اختارتها أشهر بيوت الأزياء للعمل عارضة أزياء، وبمرور الأيام اصبحت نجمة مشهورة في كل دول القارة الأوربية.





لم تخطط مونيكا للعمل ممثلة، وكان هدفها دراسة القانون، لكن شهرتها في مجال عرض الأزياء، وتصدر صورها أغلفة المجلات العريقة في الموضة، دفع عدد كبير من المنتجين للرهان عليها، وبالفعل تم ترشيحها للعديد من التجارب السينمائية.

ولأنها فتاة ذكية، لم تقف أمام الكاميرا إلا بعد تلقي دروس في التمثيل، وفي عام 1996 قدمت أهم وأبرز تجاربها وهو فيلم "The Apartment"، وتم ترشيحها لجائزة سيزار لأفضل ممثلة مساعدة.





منح القدر النجمة الإيطالية كل مقومات النجاح والتوهج، فهي من أكثر النساء جمال وجاذبية، وتتحدث أربع لغات بطلاقة هي: "الإنجليزية والفرنسية والأسبانية"، كما شاركت في بطولة فيلم "آلام المسيح" إنتاج عام 2004، باللغة الآرامية.

وتوالت أعمال بيلوتشي السينمائية الناجحة، ومنها: "The Matrix، وThe Brothers Grimm، وhe Passion of the Christ".

رغم النجاح والتوهج لم تهمل النجمة الإيطالية حياتها الشخصية، وتمنت كثيرا تكوين بيت وعائلة وتزوجت مرتين، الأولى من كلاوديو كارلوس باسو عام 1990، وانفصلت عنه بعد 4 سنوات، ثم تزوجت من النجم الفرنسي فينسنت كاسيل في عام 1999، وحدث الطلاق في أغسطس 2013، بعدما رزقت بابنتين هما: "ديفا، وليوني".





رغم مرور الأيام والتقدم في العمر تحتفظ بيلوتشي بجمالها ولذا تنهال عليها العروض، وأكبر دليل على ذلك ظهورها في فيلم"سبيكتر" إنتاج عام 2015 ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند، وتحقيقها نجاحا كبيرا.