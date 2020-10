تتمة لفيلم "بورات" قريباً على "أمازون برايم"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

لوس انجليس: اشترت منصة "أمازون برايم" للفيديو على الطلب تتمة لفيلم "بورات" الكوميدي الذي حقق نجاحاً كبيراً ولعب بطولته الفكاهي البريطاني ساشا بارون كوهين، على أن تبثه قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من نوفمبر، على ما أعلن مصدر مطلع على الاتفاق الثلاثاء لوكالة فرانس برس.

وكان الفيلم الساخر الذي عُرض في 2006، وعنوانه الكامل "Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan"، قد حقق نجاحاً كبيراً مع إيرادات فاقت 260 مليون دولار. كما رُشح للفوز بجائزة أوسكار عن فئة أفضل سيناريو.

وفي هذا العمل الكوميدي الذي يجمع بين الفكاهة والسخرية من المجتمع الأميركي، أدى ساشا بارون كوهين دور صحافي كازاخستاني غريب الأطوار معجب بالولايات المتحدة ويرغب في تصوير وثائقي بشأن هذا البلد.

وقد صُوّرت تتمة "بورات" هذا الصيف مع فريق مصغر فور تخفيف القيود المتصلة بوباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، على ما أعلن موقع "ديدلاين" المتخصص.

وبعد "بورات"، احترف ساشا بارون كوهين إجراء مقالب بأشخاص عاديين أو مشاهير من خلال تأدية شخصيات مختلفة، من مغني الراب المزعوم "علي جي" مرورا بالمذيع النمساوي المثلي برونو.

وفي 2018، طبّق هذه الفكرة في برنامج تلفزيوني بعنوان "هو إيز أميركا" أثار فضيحة خصوصاً لوضعه شخصيات سياسية مختلفة في مواقف محرجة.